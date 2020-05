Le Covid-19 met l'Afrique au dÃ©fi de sa sÃ©curitÃ© alimentaire, alerte la FAO

France24 - Pénuries, augmentation des prix des biens alimentaires, importations ralenties ou encore difficultés d'acheminement...



La pandémie du coronavirus a un impact sur les systèmes alimentaires mondiaux. En Afrique, fin 2019, 73 millions de personnes étaient déjà en insécurité alimentaire. Un chiffre qui pourrait bien augmenter, alerte la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.



Interview avec Maria Helena Semedo, Secrétaire générale adjointe de la FAO, en charge du Climat et des ressources naturelles.



Par : Valériane GAUTHIER













