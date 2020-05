Le ministre de la dÃ©fense choisi pour dirriger la guerre contre lâ€™Ã©pidÃ©mie du coronavirus

Adrar Info - Le ministre de la Défense, le général de division Hanena Ould Sidi, a officiellement pris en charge le dossier de lutte contre le coronavirus, après que la capitale Nouakchott s’est transformée en foyer de coronavirus et l’entrée du ministre de la Santé et son staff en quarantaine.



Le gouvernement mauritanien a décidé de confier la lutte contre le coronavirus au ministère de la Défense. Lequel mènera cette guerre, en coopération avec les départements ministériels impliqués (santé, éducation, équipement, eau et communications), en renforçant les mesures de sécurité en vigueur dans la capitale, Nouakchott et au niveau des frontières mauritaniennes, en coopération avec les services de sécurité.



Le ministre de la Défense a entamé une visite d’inspection et de contrôle des infrastructures, pour définir et engager les dispositions qui s’imposent, telles que l’attribution et l’équipement des centres de santé, la construction de dispensaires locaux et la gestion de l’opération dans tous ses détails, et surmonter l’état de confusion qui prévaut actuellement.



Il est prévu que des contingents militaires soient déployés à proximité de la capitale, Nouakchott, pour contrôler la circulation des personnes et des véhicules civils et commerciaux qui y entrent ou en sortent, tout en appliquant des mesures préventives dans la capitale, Nouakchott.



