Le marchÃ© de lÃ©gumes de Nouakchott approvisionnÃ© depuis lâ€™intÃ©rieur du pays

Saharamédias - Le ministère du développement rural a entamé lundi le transport gratuit de la production maraîchère des wilayas du Trarza et du Brakna vers les marchés de la capitale à raison de 80 à 100 tonnes quotidiennement, en cette fin de la saison de production.



Dans une déclaration à cette occasion le ministre du développement rural Dy O. Zeïne a émis le souhait que cette opération gratuite puisse encourager les efforts des agriculteurs en ce qui concerne la commercialisation de leur production.



Le ministre a notamment déclaré que les conditions actuelles nous dictent la nécessité de compter sur nos propres capacités et notre production nationale, ajoutant que sa récente visite au Trarza lui a permis de se rendre compte de l’état d’avancement des travaux d’aménagement de plus de 5000 hectares et le respect des échéances prévues pour cette opération.



Le ministre a dit que la saison 2020-2021 connaîtra une augmentation des surfaces cultivables de 12.000 hectares pour la culture du riz irrigué, ce qui représente 49% des engagements du président de la république pour son actuel mandat et une augmentation de 70.000 tonnes correspondant à 33% de nos besoins de cette denrée.



Dy O. Zeïne a encore dit que l’aménagement de 5000 nouveaux hectares permettra une autosuffisance en riz à l’horizon 2021-2022 dans le cadre d’un processus technique dont notamment l’utilisation de semences de haute qualité, le renforcement des opérations de vulgarisation agricole la mise en place d’une politique spécifique qui profitera aux agriculteurs et les aidera à améliorer leur production et partant garantir un prix concurrentiel qui tienne compte du pouvoir d’achat des populations.













