| Libre Expression| La menace du CORONAVIRUS devient imminente

Mohamed Laghlal - Avant l’éradication complète de la pandémie dans le monde en général et dans les pays limitrophes en particulier, la Mauritanie ne peut pas se sentir à l’abri d’une vague meurtrière.



C’est pourquoi, il me semble indispensable que les mesures de prévention fixées par le gouvernement, au lieu d’être allégées doivent plutôt être durcies. Tout relâchement intentionnel ou non peut avoir des conséquences catastrophiques.



Nous ne devons pas nous laisser impressionner par des considérations saugrenues qui ne s’appuient ni sur des données fiables, ni sur l’avis des spécialistes dans le domaine sanitaire, avis qui doit normalement prévaloir dans la situation que nous traversons.



Cependant il est crucial de préciser que le durcissement des consignes de sécurité ne doit pas être perçu comme une fin en soi. Il s’impose dans la logique des choses et des évènements.



D’une part nous sommes dans un état moderne et le respect des devoirs est une condition sine qua non de civisme, d’autre part, les pays les plus puissants, les plus riches, les plus développés, les plus arrogants aussi (les superlatifs peuvent se compter par dizaines) ont été terrassés, martyrisés, humiliés par cette redoutable maladie. Que dire de la Mauritanie ?



Nous devons, qu’ALLAH nous protège, nous organiser davantage, c’est-à-dire que chacun de nous doit assumer les responsabilités qui sont les siennes. Nous devons même profiter de cette pandémie et nous occuper un peu plus de l’éducation de nos enfants : les responsabiliser davantage, les impliquer dans la lutte contre le coronavirus en leur donnant le bon exemple, de bonnes habitudes et en les exhortant au respect des gestes barrières.



Le couvre-feu doit être respecté, dans les différentes localités du pays, par toute la population y compris par les enfants qui peuvent porter le virus et le transmettre. Dans beaucoup de quartiers de Nouakchott, ces enfants sont laissés à eux-mêmes, ce qui a donné l’occasion, à certains parmi eux, de se constituer en bandes et de s’adonner à la délinquance : tapages nocturnes, usages dangereux de feux d’artifice, etc. Certains même se paient le luxe de jouer au chat et à la souris avec les forces de sécurité qui ne sont, le plus souvent, que dans les ronds-points…



A mon sens, je pense que les forces de l’ordre chargées de faire respecter le couvre-feu doivent changer de manière et de méthode, c’est leur devoir. Elles doivent être visibles dans les quartiers, être présentes au moment opportun pour prévenir toute action contraire à la loi.



Des numéros verts, pour d’éventuels contacts, doivent être mis à la disposition des populations. Les sociétés de téléphonie mobile Mauritel, Chinguitel et Mattel doivent s’en charger et participer plus qu’elles ne le font actuellement à la lutte contre le CORONAVIRUS.



Ces numéros verts augmenteront certainement les possibilités d’interventions rapides des forces de sécurité, pour ne pas permettre que de 23 heures à 06 heures, des casseurs, des voleurs et toutes autres sortes de délinquants investissent les places publiques, les rues obscures et fassent régner la terreur et l’insécurité. Pour éviter tout discrédit, il revient à l’Etat de veiller à la sécurité et à la quiétude de ses citoyens…



Les marchés méritent d’être réorganisés avec des espaces libres suffisants pour permettre une circulation fluide de nature à faciliter le respect des gestes barrières. Prendre des mesures de prévention du Coronavirus est chose peut-être facile, mais la difficulté véritable se situe surtout au niveau de leur application. Sur ce point je ne dirai pas plus, car les autorités compétentes viennent de prendre des mesures appropriées en ce sens.



Les gestes barrières constituent, s’ils sont strictement respectés les meilleurs moyens pour ne pas être infecté par le COVID-19. La population doit donc être sensibilisée pour participer au strict respect de ces mesures préventives : lavage des mains à l’eau et au savon plusieurs fois par jour, comme par exemple au retour à la maison, à la sortie des sanitaires ou dans d’autres circonstances. Il faut aussi associer à cela le respect des règles d’hygiène élémentaires. Pour les salutations éviter de serrer les mains et éviter naturellement les embrassades.



La distanciation d’un mètre ou plus ainsi que la manière d’éternuer ou de tousser(dans le pli du bras), de se moucher ou de cracher (utiliser un mouchoir à usage unique) constituent également des consignes de prévention du Covid-19 qu’il faut essayer de respecter au maximum.



La désinfection de certains objets tels que loquets, portes, fenêtres et certaines bordures … est aussi une mesure préventive importante.



Une vaste campagne de surveillance et de responsabilisation des enfants est vivement souhaitée, ce qui n’est pas le cas malheureusement aujourd’hui. En effet beaucoup de parents, pour se désengager vis-à-vis de leurs enfants les renvoient dans la rue où ils restent, généralement, jusqu’à des heures tardives le soir. Cette situation est source de danger car les enfants qui portent éventuellement le virus, vont le transmettre à leurs camarades, puis à leurs familles, et du coup la propagation se fera à une vitesse exponentielle à tel point qu’elle pourra devenir incontrôlable.



Les Ministères de la Santé, de l’Intérieur et de la Décentralisation, et de la Défense Nationale ont joué un rôle très important dans la lutte contre le CORONAVIRUS. Ils méritent nos félicitations et nos remerciements, car ce n’est pas chaque jour que l’on voit la concrétisation de telles actions dans notre pays.



Contrairement à cela, l’inaction et l’inefficacité de certains secteurs-clés, desquels dépendent la survie des populations et la pérennité des institutions, est à déplorer. Il s’agit en particulier des Ministères de l’Economie et des Finances, de l’Hydraulique et de l’Energie, du Commerce, et du Développement Rural. A mon avis, ils ont fait très peu pour venir en aide à nos populations : couches démunies, secteur informel national, fonctionnaires et agents de l’Etat, retraités, femmes cheffes de familles, patients qui souffrent de maladies chroniques telles que cancer, affections cardiaques, hypertension artérielle, diabète, hépatites, maladies du foie, maladies des reins, etc…, handicapés physiques et mentaux, chômeurs…



Cette liste n’est pas exhaustive et si je m’amusais à la compléter, j’atteindrai certainement plus de 95% de la population totale de notre pays, c’est-à-dire que je n’excepterai principalement que les hommes d’affaires, les banquiers, les hauts fonctionnaires travaillant en Mauritanie ou dans des organismes internationaux, les chefs des grandes sociétés publiques ou privées, quelques parlementaires, des ministres, certains hommes politiques, etc… J’en oublie certainement, mais ne m’en faites pas grief.



Pour revenir à l’aide promise à nos populations en cette période de pandémie COVID-19, je dirai tout simplement qu’elle tarde à se concrétiser et les habitants de la Capitale attendent toujours…



Par ailleurs, je ne peux m’empêcher de préciser que l’emploi assez fréquent du concept ‘’alléger’’ la pauvreté me semble inapproprié, car alléger ne veut pas dire éradiquer, or c’est ce second terme qui devrait être l’objectif.



Mais avec l’apparition de nouveaux cas de COVID-19, il y a quelques jours dans notre pays, les autorités compétentes en matière de santé, doivent tirer la sonnette d’alarme et faire des propositions drastiques au gouvernement, pour éviter une importante contamination communautaire.



Pour atteindre leurs buts qui sont d’endiguer et d’éradiquer cette épidémie, ces autorités ne doivent être guidées que par le souci de préserver la santé des populations mauritaniennes et non pas pour satisfaire les demandes de certains individus capricieux et opportunistes qui, en apparence, ne se soucient guère de l’intérêt national.



Il est important de rappeler encore une fois, que la Mauritanie fait déjà face à la famine, en plus elle est dans une situation difficile et inquiétante sur le plan sanitaire, caractérisée par :



- insuffisance des personnels soignants et personnel subalterne et leur manque d’expérience et de préparation face à une telle pandémie ;



- insuffisance des moyens de transport, d’équipements sanitaires et de matériels de protection adaptés ;



- manque de médicaments en quantités suffisantes pour traiter cette maladie. Pire que cela, aujourd’hui les médicaments pour traiter certaines maladies chroniques comme les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, le diabète et bien d’autres encore sont introuvables dans tout Nouakchott ;



- insuffisance du matériel de réanimation et de lits d’hospitalisation; - insuffisance de sites adaptés de prise en charge des malades du COVID-19 (deux sites seulement à ce jour, pour toute la Mauritanie).



– Situation alarmante des pharmacies : rupture des stocks de médicaments, désorganisation, montée des prix, etc…



Pour préserver ses acquis et éviter en ce mois de mai 2020 une propagation communautaire du virus, le ministère de la santé doit s’attacher dès à présent à prendre des mesures appropriées pour éviter sa propagation.



Une attention particulière doit être accordée aux cas suspects. Les hôpitaux, les Centres médicaux, les Cliniques publiques et privées, les Cabinets médicaux privés, les Pharmacies et les Laboratoires doivent être soumis à une organisation centralisée rigoureuse supervisée par une Cellule de Crise qui suit la situation dans le pays heure par heure et qui prend ou propose les décisions qui s’imposent. Dans ce cadre, il y a lieu de lutter efficacement contre les rumeurs et les fausses informations et de respecter comme il se doit les instructions officielles.



En plus de ce qui précède, il est indispensable que soient ouverts dans toutes les régions, des centres spécialisés chargés uniquement des cas suspects et des patients du COVID-19, au moins un dans chaque Moughatâa. Ces centres doivent être soumis à une surveillance et une inspection régulières durant le confinement ou le traitement.



Quant à l’auto-confinement, il nécessite beaucoup de prudence, parce que je pense qu’il est difficile de l’appliquer chez nous, vu notre environnement socio-culturel caractérisé par une société qui a toujours malheureusement, de la peine à abandonner certaines habitudes rétrogrades.



Nouakchott, le 17 Mai 2020



Mohamed Ould Laghlal



Mohamed Ould Laghlal

Inspecteur Enseignement Fondamental à la Retraite













