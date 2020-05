| VIDEO| Mekfoula Brahim donne son avis sur le projet de loi protÃ©geant la femme et la fille

Interrogée lundi par nos confrères de RMI INFO, la militante des droits de l’Homme, Mekfoula Mint Brahim a donné son avis sur le projet de loi contre les violences faites aux femmes et aux filles.



La présidente pour une Mauritanie Verte a affirmé : « je pense que ce projet de loi pourra aider d’une certaine manière à protéger les femmes même s’il ne répond pas à mes ambitions personnelles sur ce sujet ni celles de beaucoup de femmes. On y trouve certains points importants qui permettront plus tard à la femme d’atteindre ce qu’elle souhaite pour sa protection notamment après les viols à répétions auxquels nous avons assisté ces dernières semaines (femmes et mineures ».



Pour cette militante des droits de l’Homme, cette loi pourrait au moins pour une durée limitée protéger la femme mauritanienne en attendant d’obtenir les droits qu’elle n’a pas encore.



Par La rédaction de Cridem