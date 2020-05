Mauritanie : un diplomate dÃ©mis de ses fonctions pour des propos racistes

Zahraa – Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération est des mauritaniens à l’extérieur a limogé Habib Thiam de son poste, moins d'une semaine seulement après sa nomination.



Le diplomate révoqué avait été promu au cours des dernières nominations effectuées par le Département, indique-t-on. Habib Thiam avait critiqué, ce qu'il a appelé la marginalisation de cinq peuls, qui occupaient des postes importants au sein du département au cours de ces dernières années.



Habib Thiam avait qualifié cette exclusion de "massacre ethnique", assurant que face à cette situation, il ne restera pas bouche cousue.



Edité par Zahraa



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité