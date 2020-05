Covid-19 en Mauritanie : 50 nouveaux cas confirmÃ©s | Situation du Jour Mardi 19 Mai 2020 | VIDEO

AMI - Le directeur de la santé publique, Dr Sidi Ould Zahaf, a annoncé, ce mardi dans un point de presse, l’apparition de 50 nouveaux cas de contamination au covid-19 au cours des dernières 24 heures.



Parmi ceux-ci, 48 cas ayant été en contact avec des malades et 2 cas dits communautaires, résultant de tests réalisés sur 127 personnes des 278 cas actuels ayant été en contact avec des patients atteints.



Les nouveaux cas se répartissent comme suit :



- Nouakchott 6 cas au Ksar, 6 à Arafat, 6 à Dar Naaim, 8 à Tevragh-Zeina, 2 à Sebkha, 1 à El Mina



- Trarza (Boutilimitt) 1 cas



- Assaba (Kiffa) 18 cas



- Brakna (M’Bagne) 1 cas



- Adrar (Atar) 1 cas



Ainsi, le nombre total des personnes atteintes à ce jour (NDLR : mardi 19 mai 2020) a atteint 131 dont 108 ayant été en contact avec des malades, 7 en provenance de l’extérieur et 16 cas communautaires.



Le directeur de la santé publique a précisé que 5 parmi les 131 cas présentent des complications requérant des soins intensifs, 2 cas sont bénins et 144 sont asymptomatiques au moment où 6 guérisons ont été constatées 4 décès enregistrées.



Dr Sidi Ould Zahaf a indiqué que le numéro vert (1155) a reçu, au cours des dernières 24 heures, 12 979 appels dont 8 240ont été traités.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité