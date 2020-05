Le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur dÃ©clare Kiffa ville bouclÃ©e

AMI - Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a annoncé, dans un communiqué rendu public, ce mardi, qu’en raison des évolutions de la propagation de la pandémie au niveau de Kiffa, capitale régionale de l’Assaba, marquées par une augmentation des cas de contamination au covid-19, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation déclare la ville de Kiffa zone bouclée.



Le communiqué ajoute : « Les autorités publiques prendront toutes les mesures et dispositions nécessaires à l’opération de bouclage de la ville conformément aux impératifs que dicte cette situation particulière ».



Par ailleurs, le communiqué souligne : « A cette occasion, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation rappelle à tous la nécessité d’interagir positivement avec les mesures préventives et d’observer les comportements qu’impose la situation actuelle pour la préservation de la santé de tous dans ce contexte exceptionnel.