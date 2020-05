Lutte contre Covid19 : remise de 100 kits des autoritÃ©s mauritaniennes au profit de la communautÃ© malienne

CBMM - Je sors aujourd’hui, pour dire tout simplement merci à son Excellence Monsieur Mohamed Ould Ghazaouni, Président de la république sœur de Mauritanie, par ma voix, au nom du Président de la république du Mali son Excellence Ibrahim Boubacar Keita.



Je vous dis un grand merci au nom de de ce geste solidaire à l’endroit de notre communauté en Mauritanie. La Mauritanie à travers le Ministère de l’intérieur, a remis 100 kits à des familles maliennes en ces moments très difficiles dans un contexte de crise sanitaire mondiale lié au Covid19.



Les 100 kits ont été réceptionnés et distribués le 19 mai dernier. Nous sommes très contents de votre geste louable envers notre communauté, un geste humain qui montre à notre égard le bon voisinage, entre nos pays.



En ces temps difficiles, lié à la pandémie de Corona virus, les 99 % des maliens sont dans le secteur informel ici, et le contexte actuel n’est pas propice. Cette assistance va soulager beaucoup d’entre nous, c’est un soulagement qui nous permet de vous dire un grand merci.



On souhaite que ce bon voisinage mauritano -malien continue à persévérer. Nous sommes à votre disposition pour simplement accompagner la Mauritanie dans le cadre des mesures de sécurités mises en place pour lutter efficacement contre le Covid19. La communauté malienne, continuera à respecter les mesures de précautions sanitaires instaurées par la Mauritanie, pour préserver la santé collective. Nous réitérons notre appel à la vigilance, au respect des mesures barrières pour qu’on se protège et protéger les autres.



Nous souhaitons à tous les malades infestés par ce virus un bon rétablissement, que ceux qui en sont décédés puissent reposer au paradis, Amine !



Issiaka Traoré,



Issiaka Traoré,

Président Conseil de base des maliens de Mauritanie





















