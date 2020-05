Les mesures de protection contre le covid 19 sâ€™avÃ¨rent Ãªtre un bluff transcontinental

Adrar Info - La propagation du coronavirus à l’interieur des villes intérieures mauritaniennes, Kaédi, Aleg, Kiffa, Boutilimit Atar etc., a mis à nu la veritable nature des mesures dites de protection contre Covid19: Un bluff transcontinental.



Le commanditaire mondial (qui reste à déterminer) a ordonné, aprés l’avenement du coronavirus, en début d’année 2020, aux peuples de tous les pays du monde, par voie de sa puissante machine de communication de : se confiner chez eux, se laver les mains et éviter les regroupements.



Du fait de la mondialisation obligeante et avec technologie fulgurante, les nations du monde entier, petites ou grandes s’émulérent -mine de rien- à qui mieux, appliquerait promptement et aveuglement ces mésures.



Force est de constater, quatre mois aprés la percée coronavirus, que ces supposés palliatifs n’ont donné de résultats satisfaisants, encore moins convaincants.



Aucun pays au monde, n’a pu en effet, à ce jour, freiner l’offensive du Covid 19. Pas même la Chine, qui -aprés une brève victoire sur le virus -s’est mise, depuis la semaine dernière, à reconfiner ses citoyens.



Les dégats, dommages et préjudices causés par ces mesures dites de protection sont aujourd’hui incalculables, tant aux plans, politiques, économiques, sociaux, historiques et culturels. Le monde est à refaire si la parenthèse Coronavirus arriverait à se refermer un jour.



En ce qui concerne la Mauritanie



Fort de son statut de bon éleve du systéme civilisé mondial, son gouvernement s’est appliqué, dès la premiére épreuve, à rendre, joyeusement, sans triche et sans faute, aux examinateurs, sa copie-devoir : Sept cas positifs dont six guéris et un seul decés.



Une semaine plus tard, l’épreuve proposée semble exiger beaucoup de résilience et de tact. Ce que le gouvernement n’a pu capitaliser.



Quelque peu essouflé, par l’euphorie de sa prestation, lors du premier concours, il s’est contenté de phagocyter des réponses évasives et confuses. Résultat : Cent trente et une personnes confinées en 24 Heures et trois decés.



Puis Bonjour les dégâts :



Les guéguerres sournoises naquirent au sein des supporters: Les forces de sécurité publiques sont accusées ici et là, de n’avoir pas réussi à contenir « des infiltrés » aux frontiéres et entre les villes; Les ministres, au sein du comité interministeriel sont partagés, sur les voies et moyens de la conduite à suivre; Les civils sont dressés contre les militaires ou vice versa; Les médecins réjoignirent les Faghihs, les poétes et les journalistes peshmergas, pour justifier, dans les moments difficiles, au mépris de l’éthique, le désirata du Makhzen; Le charisme du président de la république et son premier ministre sont entachés.



Les conséquences néfastes sur l’économie, le social, le politique et le culturel du pays, durant les trois mois de confinement et couvre feu restent à chiffrer ….



A quoi servent désormais les fermetures des liaisons entre les villes de l’interieur et Nouakchott quand la pluaprt de ces villes sont devenues foyers du corona, l’interdiction des prières collectives, dans un pays où la religion est le socle de la cohésion et l’unité de tous les citoyens, les couvre-feu nocturnes pendant le ramadan, le confinement des parents à la veille des rencontres familiales pour celebrer l’Aid El Fitr occasion du faire-valoir de solidarité, d'amitié et le pardon ?



Ne valait-il pas mieux responsabiliser et conscienciser respectueusement les popualations sur les risques du coronavirus, plutot que de leur imposer des mesures dites de protection, importées de l’extérieur, qui se sont averées finalement une duperie continentale ?



Rédaction adrar.info













