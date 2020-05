La Mauritanie utilise la Chloroquine et la Vitamine C contre la Covid-19

Al-akhbar - La Mauritanie utilise la Chloroquine et la Vitamine C pour soigner les malades de la covid-19, selon le témoignage de Sidi Mohamed Ould Mohamed Lemine, un inspecteur de l’Enseignement secondaire, placé en quarantaine.



Le patient, qui a joint Alakhbar au téléphone, explique qu’il avait d’abord des symptômes légers avant de sentir la fièvre et des maux de tête.



Sidi Mohamed Ould Mohamed Lemine regrette qu’après avoir été testé positif d'être resté « 9 heures d’horloge sans que le personnel médical vienne s'enquérir de mon état de santé», ajoutant «Mais, après le premier jour, les conditions d'isolement se sont améliorées ».



A ce jour, la Mauritanie compte 141 cas confirmés de covid-19 dont 4 décès et 6 guérisons et le virus s’est propagé dans 8 régions du pays Nouakchott-Nord, Nouakchott-ouest, Nouakchott-sud, Adrar, Assaba, Brakna,Gorgol et Trarza.













