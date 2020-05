Mauritanie: Le plan pour combattre le Coronavirus a Ã©chouÃ© et devrait Ãªtre rÃ©examinÃ© dâ€™urgence

Senalioune - Le leader parlementaire du Rassemblement national pour la réforme et le développement "Tawassoul" en Mauritanie, Souffi Ould Cheibany, a déclaré que le gouvernement est tenu de revoir d’urgence son plan de lutte contre le coronavirus pour surmonter les déficits et les échecs observés.



Ould Cheibany a déclaré dans un message, que le plan du gouvernement a conduit à la confusion, et qu’il est donc nécessaire de renvoyer les personnes responsables de la propagation de la maladie. "Il y a une impuissance dans la gestion des contaminés et de ceux qui ont été en contact avec eux".



Le gouvernement n’a pas fourni les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission en laissant le personnel médical en première ligne dans la lutte contre cette pandémie, sans ressources nécessaires, déclare-t-il.



Ould Cheibany conclut : "Vous voulez savoir pourquoi tout cela s’est produit? Qui est responsable de ce qui s’est passé? Ce que le gouvernement fera pour éviter la situation et corriger les erreurs. Seuls la transparence et le courage de corriger les erreurs dans leurs bourgeons ainsi que la rapidité et l’efficacité de la mise en œuvre des plans et programmes ne pourront que bénéficier de cette situation, et c’est exactement ce que le citoyen attend du gouvernement".



Par Moustapha Sidiya













