Le tournage du prochain film dâ€™Abderrahmane Sissako reportÃ©

France24 - Depuis Nouakchott, le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako revient sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le monde du cinéma, de l'annulation de la 73ème édition du festival de Cannes, au tournage de son prochain film reporté.



Le cinéaste avait pour projet la réalisation d'un film sur la communauté africaine en Chine. Enfin, il évoque également le succès de son film "Timbuktu", présenté à Cannes en 2014 et sept fois récompensé aux César.













