Concertations entre les prÃ©sidents mauritanien et sÃ©nÃ©galais autour de la question du covid-19

Saharamédias - Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani a évoqué jeudi, avec son homologue sénégalais Macky Sall la situation épidémiologique dans les deux pays et les développements s’y afférents.



Les deux chefs d’état ont évoqué, lors d’une communication téléphonique, les conséquences probables du coronavirus sur les deux peuples et la possibilité de s’inspirer des expériences de part et d’autre pour faire face à la maladie.



Hier mercredi, le président mauritanien s’était entretenu au téléphone avec ses pairs du G5 Sahel avec lesquels il a évoqué la situation épidémiologique dans la région et les efforts déployés pour lui faire face.



Ce jeudi, le président mauritanien s'est entretenu avec les présidents algérien et tunisien, occasion pour les différents Chefs d'Etat d'évoquer la situation bilatérale notamment épidémiologique et les conséquences du COVID-19 dans tous les domaines ainsi que les possibilités pour chacun des pays de bénéficier de l’expérience de l’autre dans leur lutte contre cette pandémie.













