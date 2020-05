Covid-19 en Mauritanie : 27 nouveaux cas confirmÃ©s | Situation du Jour Vendredi 22 Mai 2020 | VIDEO

AMI - « Vingt-sept nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés, vendredi, en Mauritanie », a déclaré le directeur général de la santé, Dr. Sidi Ould Zahaf, lors d’une conférence de presse quotidienne sur la situation épidémiologique dans le pays.



M. Zahaf a ajouté que ses services ont effectué 965 examens dont 163 de confirmation. Les cas révélés portent le bilan global dans le pays à 200 dont 6 guérisons et six décès.



Ils se répartissent comme suit :



Ksar:3, Dar Naïm :1, Tevragh-Zeina :8, Toujounine :6, Arafat :3, Teyaret :4 El Mina :1 et Inchiri 1.













