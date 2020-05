Disparition de Ely Ould Alaf : KANE Hamidou Baba rend hommage

CVE - C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris la disparition de Ely Ould Alaf, un homme aux qualités exceptionnelles, faites de conviction, de patriotisme et profondément humaniste.



Sa perte nous afflige, et rend orphelins bien des militants des droits de l'homme, eux-mêmes, toujours orphelins dans notre pays. La CVE s'incline devant la mémoire de ce partisan impénitent de l'unité nationale et de la démocratie, qui a rendu des services signalés à notre pays.



A sa famille éplorée, à la Société civile et à l'ensemble de la nation mauritanienne, la Coalition Vivre Ensemble, présente ses condoléances les plus attristées et souhaite qu'Allah SWT, accueille Ely Ould Alaf dans le meilleur de ses Paradis. Amine.





Nouakchott le 23 mai 2020