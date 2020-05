NÃ©crologie : AFCF rend hommage Ã  Ely Ould Allaf

AFCF - L’ancien ministre et diplomate Ely Ould Alaf est décédé, mercredi 20 mai 2020, dans son domicile à l’âge de quatre-vingt ans.



Avec cette disparition la Mauritanie perd l’un de ses fils les plus illustres et l’un des architectes les plus remarquables de ce pays pris en considération les intérêts supérieurs de la Patrie.



Durant sa longue carrière, il a manifesté son patriotisme et son attachement à la justice, à l’égalité et à la fraternité entre tous les mauritaniens sans aucune distinction.



Feu Ely Ould Alaf était un grand défenseur des droits des opprimés et acceptait toujours avec hésitation de contribuer au développement de la Mauritanie.



Avec sa disparition AFCF, perd un grand compagnon de lutte et de longues dates. Il ne cessait de dire avec aisance ces points de vue et ses remarques dans de grandes rencontres.



En cette douloureuse occasion AFCF, sa présidente, et l’ensemble de ses membres et collaborateurs présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses amis à la nation mauritanienne toute entière et à toutes les personnes attachées à la justice dans le monde entier.



AFCF prie Allah le Tout Puissant de l’accueillir dans son paradis avec les Prophètes, les Martyres et les Saints.



Nouakchott, le 22 Mai 2020













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité