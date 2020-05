CommuniquÃ© du MNPT sur la grÃ¢ce prÃ©sidentielle de 195 prisonniers

MNPT - C’est avec un grand plaisir et un grand intérêt que nous venons d’apprendre au Mécanisme National de Prévention de la Torture (MNP), la grâce présidentielle accordée par Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouany en faveur de 195 prisonniers à l'occasion de l'Aïd Al-Fitr El Moubarak.



Nous apprécions hautement ce geste combien humain de la part de Son Excellence le Président de la République et qui dénote d’une attention particulière accordée aux souffrances des personnes se trouvant derrière les barreaux en leur permettant de retrouver leur liberté qui est la valeur humaine la plus précieuse et saisissons cette occasion pour rendre hommage aux réalisations accomplies par Son Excellence le Président de la République dans la promotion des droits de l’homme et le renforcement des libertés publiques.



Nous en profitons aussi pour féliciter les libérés, en espérant que la période qu'ils ont passée, privés de leur liberté, leur servira de s’outiller de la forte détermination de changer positivement les comportements qui les ont amenés à être derrière les barreaux et de reprendre une vie meilleure visant à garantir leur réhabilitation sociale.



Nous saisissons également cette occasion pour féliciter les autorités publiques pour avoir répondu aux demandes des institutions nationales et organisations des droits de l'homme, parmi lesquelles le Mécanisme National de Prévention de la Torture a été le premier à faire appel aux autorités nationales afin d’envisager la possibilité de réduire la surpopulation carcérale comme mesures préventives en raison de la pandémie du Covid-19.



Nouakchott le 23 mai 2020



Dr Mohamed Lemine Haless



Le Président du MNP













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité