CommuniquÃ© de la Somelec sur lâ€™interruption gÃ©nÃ©rale de lâ€™alimentation en Ã©lectricitÃ© Ã  Nouakchott

Somelec - La Société Mauritanienne d’Electricité porte à la connaissance de son aimable clientèle que l’interruption générale de l’alimentation en électricité enregistrée au niveau de la ville de Nouakchott le dimanche 24 mai 2020 à 1 H 19 a eu lieu suite à l’impact de conditions atmosphériques caractérisées par un taux d’humidité très élevé ayant entraîné une discontinuité de la ligne Haute Tension alimentant partiellement la ville de Nouakchott à partir du réseau interconnecté de Manantali.



Apres avoir isolé cette ligne, la SOMELEC a commencé à remettre le service 20 minutes plus tard à partir de ses propres moyens de production.



La Société présente ses excuses aux abonnés ayant subi les désagréments consécutifs à cette interruption inhérente aux systèmes électriques interconnectés.





La Direction Générale