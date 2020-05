Voeux et Appel adressÃ© Ã  l'ensemble des Avocats

Me Brahim Ebety - A l'occasion de la fête bénite du Fitr que nous célébrons cette année alors que nous sommes confrontés au péril de la pandémie du Covid 19, il me revient de vous adresser mes meilleurs voeux de bonheur et de bonne santé en priant Allah Tout-Puissant de nous préserver ainsi que l'humanité entière de ce fléau et de ses séquelles.



La fête d'El Fitr survient cette année au moment où nous nous apprêtons à choisir, parmi nous, celles et ceux qui seront appelés à diriger notre institution, à travers l'élection du Bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre.



Et puisque je me suis déjà ouvert à vous de mon intention de briguer la fonction de Bâtonnier, je reviens vers vous pour solliciter le suffrage de chacun, afin que je puisse grâce à la confiance que vous m'aurez accordée, entreprendre l'action d'unification de l'ensemble des avocats par la mobilisation de toutes nos énergies, de toutes nos compétences et aussi de notre enrichissante diversité pour que notre ordre, l’Ordre National des Avocats de Mauritanie, continue de jouer le rôle qui lui est connu sur le plan national et international.



Une telle donne nous prédispose à prendre part activement à l’assainissement du système judiciaire en vue de favoriser l’émergence d’une justice forte, ciment incontournable pour l’édification de l'Etat de droit et pierre angulaire de l'Etat des institutions qui garantissent la sécurité des citoyens et des résidents, et attirent l'afflux des investissements indispensables pour doter notre cher pays d'une économie solide et l'engager sur la voie de la prospérité.



Ces objectifs que je me fixe se recoupent largement avec les orientations des pouvoirs publics actuels.



Pour nous préparer à accompagner ce climat hautement favorable, nous serons appelés à des échanges constants et fructueux de nos expériences et de nos pratiques au sein de notre Ordre, mais aussi avec les organisations de Barreaux dans le monde et avec les magistrats nationaux et étrangers pour mieux consolider et enrichir nos connaissances.



C'est au regard de toutes ces raisons que, fort de votre confiance, je m’engage à instaurer une concertation constante avec vous pour toutes les décisions que j'aurai à prendre à l’initiative de l’Assemblée Générale, du Conseil de l’ordre ou sur mon initiative personnelle.



Je suis convaincu, en effet, que notre force et notre efficience résident dans notre nombre et notre unité, dans notre diversité et notre concertation. Ce sont précisément ces atouts là qui nous permettront d'accomplir la mission qui nous incombe en tant qu'institution indispensable dans l'instauration de l'Etat de droit dont le gouvernement actuel s'attache à poser les fondements.



La réalisation des nobles objectifs qui sont les nôtres passe par l'élection d'un Bâtonnier alliant la compétence et l'expérience à un vaste réseau relationnel au niveau national et international et à la volonté de mettre ses aptitudes au service de la profession, de la justice et du pays tout entier.



Tels sont les engagements que je prends devant vous sans ignorer la portée et le poids de l’engagement tant au plan déontologique qu'au plan moral et religieux.



Votre constant dévoué confrère : Brahim Ould Ebety













