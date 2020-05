Le ministÃ¨re de la santÃ© annonce la guÃ©rison de 9 personnes atteintes de la COVID-19

Le ministère mauritanien de la santé a informé dimanche 24 Mai l’opinion publique que 9 personnes atteintes de la COVID-19 sont déclarées guéries suite aux résultats des examens réalisés selon la procédure en vigueur.



"Nous réitérons à cette occasion l’importance vitale de respecter les consignes concernant les distanciations sociales, le lavage régulier des mains et le port de masques", a déclaré le ministère dans une note d'information publiée sur sa Page Facebook.



Ce dimanche, le Président de la République, réagissant à cette nouvelle, a indiqué sur Twitter que malgré cela : "la vigilance, le strict respect des instructions des services spécialisés et le non relâchement restent une priorités absolue".



Le Président de la République a également renouvelé l’appel au respect des mesures préventives, espérant d’Allah, Tout-Puissant, la guérison totale de toutes les personnes contaminées.



Par La rédaction de Cridem