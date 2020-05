Coronavirus : les Ã‰tats-Unis approchent des 100.000 morts, et Donald Trump joue au golf

Le Figaro - Le franchissement de la barre des 100.000 morts ne semble qu'une question de jours.



Samedi, les États-Unis ont recensé 1127 nouveaux décès liés au Covid-19 en 24 heures. Le pays est déjà le plus touché par la pandémie de coronavirus, tant en nombre de morts que de cas, avec 97.048 décès pour 1.621.658 cas selon les dernières données disponibles samedi soir 23 mai.



Pour marquer le passage imminent de cette barre terrible, le quotidien américain The New York Times consacre dimanche sa une à la mémoire d'un millier d'entre elles et évoque pour chacune ce qu'a été sa vie.



Le franchissement attendu de la barre des 100.000 morts intervient sur fond de vifs débats à propos du confinement, plusieurs États ayant entrepris d'alléger les mesures restrictives décidées contre l'expansion de la maladie.



Donald Trump, candidat à sa réélection en novembre, fait pression pour une relance économique, appelant des gouverneurs démocrates à «libérer» leur État au mépris des avertissements de ses conseillers scientifiques. La crise a en outre mis 40 millions de personnes au chômage dans le pays. «TRANSITION VERS LA GRANDEUR», a tweeté le président samedi soir, reprenant le slogan qu'il utilise pour plaider la réouverture de l'économie.



Plus de trois mois sans golf



Quelques heures plus tôt, Donald Trump était allé jouer au golf pour la première fois depuis le 8 mars dans son club de Virginie, près de Washington. Les médias américains rapportent que cela faisait donc 75 jours qu'il ne s'était plus rendu sur un green.



À la veille de ce week-end prolongé –le dernier lundi de mai est férié aux États-Unis– Deborah Brix, qui dirige la cellule de crise de la Maison-Blanche, avait elle-même invité ses compatriotes à «aller dehors, jouer au golf ou au tennis avec des balles marquées, se rendre à la plage mais à plus d'un mètre de distance».













