Un crime abominable Ã  Nouadhibou

Tawary - Un jeune (18 ans) a été tué, ce samedi 23 mai, en fin de journée, par son camarade à l’aide d’un coup de poignard dans le thorax, selon une source qui a rapporté l’information.



C’est à la suite d’un différend que la bagarre a vite éclaté, entre eux, pour se solder par un drame, dans une piaule qu’ils occupaient au Robinet 4, l'un des quartiers populeux de Nouadhibou au nord du pays. Le meurtrier présumé supposé être un répit de justice, a été arrêté par les services de police, tient-on.



Toujours, selon les informations qui nous sont parvenues de la capitale économique, la police s’est rendue sur le lieu de la scène en compagnie du procureur de la République qui a constaté les faits. Et, il a instruit la police d’ouvrir une enquête qui va permettre de définir les dessous de ce meurtre.



Un crime a été enregistré aussi, samedi, en début d’après-midi, dans un quartier de Sebkha, dans la Wilaya de Nouakchott-Ouest. Et selon nos sources, les auteurs du ce crime abominable sont toujours en cavale.













