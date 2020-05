Tawary - Selon le maire de la commune de l’arrondissement de Tiguent, M. Mohamed El Moustapha Ould Ebouta , les quantités en aliments de bétail, attribuées par le programme national pastoral aux éleveurs de la commune n'ont pas couvert les 50% des besoins.



La demande des éleveurs enregistrée étudiée dans la plus grande transparence par les services de la commune n’a été satisfaite par le programme gouvernemental de vente de fourrages, a-t-il expliqué.



Partant de l’insuffisance cruciale des différentes quantités d’aliments de bétail, allouées aux éleveurs de la commune, nous avions rencontré des problèmes pour la vente, a révélé le maire dans une déclaration.



Mais, à la suite d’une concertation dans le cadre du processus de la vente, avec les autorités et les représentants des différentes commissions, nous avons décidé de privilégier les faibles éleveurs avant de passer aux autres. Du coup, en dix jours, les stocks en blé et en rakal, ont été épuisés, a affirmé Ould Ebouta, au micro de notre confrère du site Tigeund.



Il a témoigné que la commune de Tiguent représente la moitié de la Moughataa sur le plan démographique et cela doit être pris en considération par les autorités dans des conditions pareilles.



Par conséquent, le maire demande au gouvernement et à la commission chargée de la gestion de ce programme d’accorder une importante augmentation dans la quantité d’aliments de bétail pour atténuer les effets de cette période de soudure pour la préservation de nos ressources animales.













