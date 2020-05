Mauritanie : 25 nouveaux cas confirmÃ©s du coronavirus enregistrÃ©s lundi | Total de 262 cas

Saharamédias - Le ministère mauritanien de la santé, lors de son point de presse quotidien ce lundi, a annoncé la découverte de 25 nouveaux cas du coronavirus sur les 618 examens effectués dont 108 par PCR.



D’autre part trois décès ont été enregistrés portant à 9 le nombre de décès dans le pays depuis la découverte de la maladie en mars dernier.



Selon le directeur général de la santé sur les 238 cas dans le pays actuellement sous surveillance médicale, il existe un seul cas grave, certains sont des cas légers tandis que les autres ne présentent pas de symptômes de la maladie.













