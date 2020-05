CommuniquÃ© du MNPT sur l'affaire des agents de la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re maltraitant un groupe de citoyens

MNPT - Nous venons d’apprendre au Mécanisme National de Prévention de la Torture avec stupéfaction à travers certains médias sociaux la diffusion d’un clip vidéo d'agents de la sécurité routière maltraitant un groupe de citoyens sous prétexte de violer le couvre-feu en plein jour.



Ces citoyens étaient forcés de marcher d'une manière humiliante, et les agents les suivaient en les invectivant, tandis qu'un membre des forces de sécurité frappait l'un d'eux avec sa jambe et lui ordonnait d'accélérer sa marche humiliante.



Le Mécanisme National de Prévention de la Torture rappelle que la mise en quarantaine et les couvre-feux sont des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du Covid-19, et que ceux qui les violent ne doivent pas faire l’objet de mauvais traitements cruels, inhumains ou dégradants ce qui est formellement interdit par la loi 2015-033 en date du 10 septembre 2015 contre la torture et les mauvais traitements.



Le Mécanisme comprend parfaitement qu'il s'agit de comportements irresponsables et isolés d'éléments non professionnels qui ne représentent pas les valeurs des forces de sécurité auxquelles ils appartiennent et ne réalisent même pas les conséquences de ces pratiques inhumaines pour eux en tant qu'individus et pour la réputation de l'organisme auquel ils appartiennent et même encore pour la réputation de notre chère patrie.



Par conséquent, le Mécanisme National de Prévention de la Torture, dès que nous avons appris la nouvelle, avons immédiatement suivi l'affaire de près et avons appelé les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour garantir que de telles pratiques ne se reproduisent plus et imposer une sanction appropriée aux coupables.



Nouakchott le 25 mai 2020



Le Mécanisme National de Prévention de la Torture













