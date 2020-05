JournÃ©e mondiale de la biodiversitÃ© : la MEDD passe en revue lâ€™Initiative de la Grande Muraille Verte

MEDD - C’est le vendredi 22 mai 2020 que le rapport relatif à l’état des forêts du monde (SOFO) à été lancé à distance, à l’occasion de la journée mondiale de la biodiversité.



Un panel de discussion a été modéré par Monsieur Eduardo Mansur, Directeur de la Division Terre et Eau de la FAO tandis que les panélistes choisis avec Madame la Ministre Marieme Bekaye ont été :



- Monsieur Qu Dongyu, Directeur Général de la FAO



- Madame Inger Andersen, Directrice Executive du PNUE



- Madame Siti Nurbaya Bakar, Ministre de l’Environnement et des Forêts, de l’Indonésie



- Monsieur Sam Kanyamibwa, Fondateur et directeur exécutif de Abertine Rift Conservation Society



- Madame Marianna Muntianu, jeune Champion de la Terre 2019, Russie



Cette intervention a été l’occasion pour Madame la Ministre pour passer en revue les questions liées à l’Initiative de la Grande Muraille Verte ainsi que des liens entre la santé publique, l'environnement et l'économie.



