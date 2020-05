Mauritanie : le prÃ©sident de lâ€™assemblÃ©e nationale appelle Ã  la protection des Ã©quipes mÃ©dicales

Saharamédias - Le président de l’assemblée nationale mauritanienne Cheikh O. Baya a appelé à la protection des équipes médicales contre le coronavirus.



Dans un Tweet sur sa page le président de l’assemblée nationale a dit qu’on doit veiller à la protection des médecins et leur éviter une contamination directe de la maladie.



Cette frange, a encore dit O. Baya a besoin davantage de prudence d’autant que parmi elle des personnes âgées et des compétences rares qui doivent être protégées contre la contamination au covid-19.



Il a exprimé ses regrets pour les contaminations au coronavirus enregistrées parmi les équipes médicales au premier plan dans la lutte contre le covid-19.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité