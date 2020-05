UPR : Â« Le discours du PrÃ©sident de la RÃ©publique rassure sur lâ€™aprÃ¨s-Covid-19 Â»

AMI - Le parti de l’Union pour la République (UPR) s’est réjoui du discours du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l’occasion de la fête bénie d’El Fitr, dans un communiqué de presse.



Le parti salue, en particulier, un discours en rupture avec la monotonie, la cohérence des idées, le réalisme et la prise en compte de la situation exceptionnelle que vit le pays ainsi que l’analyse franche et courageuse du déroulement de la deuxième étape de la confrontation avec le covid-19.



L’UPR se réjouit également de l’action du gouvernement en cette période cruciale, action qui a limité a propagation de la pandémie de coronavirus dans le pays.



A l’endroit de l’opinion nationale, l’UPR appelle à une attitude coopérative dans la deuxième étape du processus de la pandémie, suivant l’approche détaillée dans le discours, surtout en adoptant "la fermeté et la rigueur dans l’application des dispositions préventives afin de préserver la sécurité des citoyens et de les préparer, physiquement et psychologiquement à l’après-Covid-19".



"Nous saluons dans le discours l’exposé clair sur le processus de traitement de la crise et la gestion transparente des programmes, suivant les mécanismes de bonne gouvernance. De même, nous apprécions la ferme volonté de renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale", note le communiqué.



L’UPR exhorte les forces politiques et les leaders d’opinion à accompagner cette étape par un soutien sans faille à l’action du gouvernement visant à prémunir la société contre le mal.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité