Stade de Nouadhibou : le MEJS appelle au respect des dÃ©lais

Rimsport - Le Ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Taleb Ould Sid'Ahmed, a entamé ce vendredi une visite de deux jours dans la capitale économique, Nouadhibou.



Dès son arrivée il a visité le stade municipal en construction afin de s'enquérir de l'avancement des travaux débutés par le Génie Militaire. Le Ministre a écouté les explications détaillées des techniciens et donné des instructions pour le respect des délais surtout que le stade doit accueillir la Coupe d'Afrique des Nations U20 en 2021.



L'ancienne maison des jeunes, qui se trouve juste en face du stade municipal, a constitué la deuxième étape de cette première journée. Le Ministre a pu constater son état de délabrement et son besoin de réhabilitation.



Il a ensuite assisté à une rencontre de football de masse entre les jeunes à la plaine de la jeunesse.



Après avoir félicité les encadreurs et les jeunes, il a procédé à la distribution d'équipements sportifs et de primes d'encouragements pour les encadreurs bénévoles.



Il faut signaler que le Ministre était accompagné du wali et d'une importante délégation.



