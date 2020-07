Gambie : dÃ©cÃ¨s dâ€™un mauritanien atteint du covid-19

Tawary - Selon une source bien informée citée par le site tiguend.com, un mauritanien répondant aux initiales B.C.A, né en 1968 à Rosso (Trarza), testé positif du covid-19, est décédé, hier, samedi 25 juillet 2020, en début de matinée.



Les tests ont confirmé qu’il est atteint du virus (covid-19) et d’ailleurs avant cela, il présentait les symptômes de la maladie.



Du coup, les autorités sanitaires gambiennes ont veillé sur la dépouille mortelle jusqu’à son enterrement pour des mesures de prévention, dit-on. Le corps a été inhumé dans les cimetières de Banjul sur la demande des proches du défunt.



Selon les informations qui nous sont parvenues de la capitale gambienne, vue le nombre important de cas de covid-19, les autorités ont décidé de suivre l'application stricte des mesures de restrictions ( couvre-feu et fermeture des frontières).









