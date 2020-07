Le prix de reconnaissance : Les remerciements du prÃ©sident Samba Thiam des FPC

FPC - Lorsque au cours d’une après -midi, sur le pas de sa porte ; mon neveu me confia ce qui se mijotait, j’en fus d’abord tout surpris ! Surpris mais ravi… Ravi et ému ; heureux de constater que mon action n’a pas été vaine, n’a pas été inutile.



Si, dans nos conduites de tous les jours, l’on nous conseille d’agir en bien vis-à-vis d’autrui ou pour des causes justes et nobles, sans attendre, en retour, de reconnaissance, il faut dire que lorsque celle-ci survient, elle vous procure un sentiment d’apaisement momentané, de réconfort passager...



Ce sont là les rares moments qui font, pour nous sur cette ligne de feu, l’effet de baume sur la plaie. C’est Mandela -encore lui- qui disait que "la lutte laisse des marques indélébiles, des cicatrices invisibles gravées dans notre chair, qui dévastent sans rémission possible".



Merci donc infiniment, à tous, pour cette reconnaissance qui me va droit au cœur, d’autant plus qu’elle émane, massivement, des jeunes … Je me dois de remercier, particulièrement, le noyau premier, porteur de l’initiative.



J’apprécie, par de là la charge symbolique du geste, le caractère de la démarche particulier qui rompt avec une tradition, curieuse, qui n’honorait, jusques-là, ses "héros" que posthumes …



"Savoir que durant ta vie tu as fais ton devoir est toujours gratifiant en soi, même si le rêve ne s’est pas réalisé", disait, je crois, Mandela... Ceci, pour vous dire- et pour tout vous avouer- que j’aurais préféré recevoir cet honneur en d’autres circonstances plus heureuses, plus joyeuses, et non pendant que nous sommes encore dans les fers …En effet, nous continuons de ronger le mors à travers cette Unité nationale qui n’est rien d’autre que celle du cavalier et de sa monture …



Si une jeunesse consciente refuse de prendre son destin en main, disait quelqu’un, il y a peu de chances qu’elle influe, positivement, sur le destin de son peuple.



Votre geste, d’aujourd’hui, me redonne l’espoir que tout n’est pas perdu, et qu’un jour, surgira cette jeunesse arc-en-ciel, plus consciente de ses responsabilités ; des jeunes propres, très peu portés sur l’accumulation de biens matériels, détachés du carcan tribal et ethnique qui emprisonne, nourris d’un idéal élevé comme naguère, dotés de vision, résolument tournés vers le progrès et qui n’aspirent qu’à ressouder, replacer notre pays –divisé et en mal de gouvernance- dans la trajectoire des nations modernes…



Merci infiniment, encore une fois, pour cet honneur qui m’est fai , et à travers moi, aux militantes et militants des FPC, et par delà, à la CVE/VR.



Samba Thiam



Président des FPC



26 juillet 2020.



