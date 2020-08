Une enquÃªte parlementaire indexe l'ancien prÃ©sident mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz

Voa Afrique - En Mauritanie, la commission d'enquête parlementaire a bouclé son travail et remis son rapport au parlement. Un rapport qui indexe comme premier responsable l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz.



"Nous avons obtenu beaucoup d'informations durant les travaux, des responsables mauritaniens convoqués et interrogés par la commission mettent en cause l'ex-président", a affirmé le député Lemrabott Benhani, porte-parole de la Commission d'Enquête Parlementaire (CEP).



Face à ces irrégularités, la CEP affirme que les corps de contrôle ont manqué à leur mission par dépendance vis-à-vis de l'Exécutif, selon Haiba Cheikh Sidati, directeur de publication du site arabophone Al-akhbar.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité