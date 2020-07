Brakna : Le Conseil rÃ©gional adopte un plan de riposte contre les effets du COVID-19

Journal Le Terroir - L’institution en charge du développement régional dans cette Wilaya a organisé une session le 27 juillet 2020 dans les locaux du siège. La grande majorité des élus était présents. Ouverte aux environs de 10 heures par le wali mouçaid, la session s’est poursuivie deux tours d’horloge après.



Les élus régionaux ont abordé cette fois-ci trois dossiers essentiels. Un plan de riposte contre les effets du coronavirus qui couvre toute la région et embrasse tous les domaines de la vie. Economie, santé, environnement, chômage ; agriculture, élevage, éducation etc.



Une proposition aussi de payer 5000 mille masques pour les élèves inscrits au primaire et secondaires et la location du siège qui était pris en charge par l’Etat qui s’est désengagé. Le plan de riposte est ambitieux et très bien élaboré. Un plan qui compte mobiliser d’importantes ressources des bailleurs de fonds selon un élu régional.



Enfin, pourrait on dire car depuis sa prise de fonction, l’institution peine à exister. Cependant avec la conception de ce plan de riposte contre les effets de la pandémie COVID-19 dans la région du Brakna, l’on est en droit de pousser un ouf de soulagement et d’espérer des lendemains meilleurs pour les communautés de la région qui nourrissent beaucoup d’espoirs dans la création de ces conseils régionaux.



Cependant, le président du conseil M. Mohamed El Moustapha O Mahmoud a quitté précipitamment la ville d’Aleg à destinations de la capitale nationale, Nouakchott, quelques heures avant l’ouverture de la session à causes de quelques soucis de sanité. Aux dernières nouvelles, il se porterait mieux nous dit une source.



Daouda AK DIOP









