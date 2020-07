Lâ€™ancien prÃ©sident accusait Tawassoul de recevoir des financements de lâ€™extÃ©rieur (PrÃ©sident Tawassoul)

Tawary - Le président du parti Tawassoul, M.Mohamed Mahmoud Ould Seyidi a dit lors de l’émission Rencontre politique sur la Télévision El Mouritaniya, que l’ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz avait annoncé plus d’une fois que le parti recevait des financements de l’extérieur. En plus, il nous a taxé d'extrémistes, a-t-il dit.



Il a expliqué que leur fonctionnement est lié à l'appui financier de la part de l'Etat et des contributions des parlementaires et cadres du parti.



"Toujours dans ce contexte, il a affirmé que le parti Tawassoul avait profité lors des élections municipales et législatives de novembre 2013 du boycott de l’opposition pour recueillir les voix de leurs militants et sympathisants. Ceci dit-il, que notre parti n’a pas d’électorat", ajouta Ould Seyidi.



Le comportement orchestré par l'ancien régime à l’encontre des leaders et cadres de notre parti qui travaillaient dans le gouvernement, ne reflète pas notre faiblesse. Notre poids politique est la raison du limogeage de nos cadres et la sanction de nos amis hommes d’affaires par l'ancien pouvoir, martèle le leader de Tawassoul.



Notre poids politique sur la scène nationale s’est justifié par notre politique et le nombre de nos élus et pour deux mandats nous avons remporté successivement le rang de leader de l’Opposition démocratique (2013-2018, le maire El Hacem Ould Mohamed et 2019-2023, Brahim Ould Békaye), renchérit le président du Rassemblement national pour la réforme et le développement (RNRD-Tawassoul).









