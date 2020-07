Mauritanie : approbation en conseil des ministres dâ€™un statut particulier des corps de la santÃ©

Saharamédias - Le conseil des ministres a approuvé jeudi un projet de décret portant statut particulier des corps de la santé.



Ce projet vise, d’une part, à fixer le statut particulier des fonctionnaires des corps de la santé classés dans les domaines de spécialisation convenable, à supprimer toutes les dispositions relatives aux affaires sociales qui disposent désormais d’un corps qui leur est propre.



Il vise également à réadapter les corps de la santé à la nomenclature standard des corps de la santé et à favoriser la reconnaissance des diplômes délivrés par nos écoles nationales de santé facilitant ainsi la mobilité géographique de leurs détenteurs.



Le nouveau texte prévoit également la suppression des corps d’infirmier sanitaire et d’infirmière obstétricale, les conditions de reversement du personnel classé dans ces deux corps, respectivement, dans les corps d’Infirmier d’Etat et de Sage- femme.



Il crée enfin un corps d’infirmier et fixe les conditions d’accès à ce corps de même que les conditions d’accès au corps des infirmiers médicaux.













