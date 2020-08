La premiÃ¨re centrale nuclÃ©aire du monde arabe est entrÃ©e en service aux Ã‰mirats arabes unis

Ouest-France - Les Emirats arabes unis ont annoncé samedi l’entrée en service de leur centrale nucléaire de Barakah, la première du monde arabe.



Nous annonçons aujourd’hui que les Emirats arabes unis ont procédé, avec succès, à la mise en service du premier réacteur de la centrale de Barakah, la première du monde arabe, a tweeté cheikh Mohammed ben Rached al-Maktoum, Premier ministre des Émirats et souverain de Dubaï.



« C’est un moment historique pour les Emirats dans leur objectif de fournir une nouvelle forme d’énergie propre à la nation », a indiqué pour sa part Hamad Alkaabi, le représentant des Emirats auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).



Les autorités émiratis avaient donné en février leur feu vert à l’exploitation de la centrale nucléaire située dans le nord-ouest du pays, sans pour autant donner de date pour sa mise en service.



25 % des besoins du pays



L’installation a été construite par un consortium mené par Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) et le coréen Korea Electric Power Corporation (KEPCO), pour un coût estimé à 24,4 milliards de dollars (22,5 milliards d’euros).



Le premier des quatre réacteurs devait être mis en service fin 2017, mais la date de démarrage a été reportée à plusieurs reprises pour satisfaire, d’après les responsables, aux conditions légales de sécurité.



Lorsqu’ils seront pleinement opérationnels, les quatre réacteurs auront la capacité de produire 5 600 mégawatts d’électricité, soit environ 25 % des besoins des Émirats arabes unis, pays riche en pétrole.



L’État fédéral composé de sept émirats compte une population de 9,3 millions d’habitants, dont environ 80 % d’expatriés.



Ouest-France avec AFP













