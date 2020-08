Libye. Les Ã‰mirats appellent la Turquie Ã  cesser de

Ouest-France - Les Émirats arabes unis ont exhorté ce samedi 1er août la Turquie à arrêter de « s’immiscer » dans les affaires des pays arabes et se défaire d’une logique « colonialiste », après avoir été accusés par Ankara d’actions « malintentionnées » en Libye, pays en guerre.



La Turquie a vivement dénoncé vendredi par la voix de son ministre de la Défense, Hulusi Akar, les actions des Émirats en Libye, où les deux pays soutiennent des camps opposés, et affirmé que les « comptes seront faits » entre Ankara et Abou Dhabi.



En réponse, le ministre d’État des Émirats aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, a demandé samedi à la Turquie de « cesser de s’immiscer dans les affaires arabes ».



Passe d’arme entre la Turquie et les Émirats



Anwar Gargash a affirmé que la Turquie devait se défaire des comportements rappelant l’ère de « la Sublime porte (symbole de l’Empire ottoman) et du langage colonialiste ».



« La Sublime porte et les illusions colonialistes n’ont de place que dans les archives de l’histoire […] et les relations entre États ne se gèrent pas par les menaces », a-t-il ajouté dans un tweet.



Le ministre turc de la Défense s’en était pris à Abou Dhabi dans un entretien avec la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera.



« Il faut demander à Abou Dhabi d’où vient cette hostilité, ces mauvaises intentions, cette jalousie », avait affirmé Hulusi Akar.



Tensions entre les deux gouvernements libyens



Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre les pays impliqués dans le conflit en Libye, qui oppose le Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU et siégeant à Tripoli, et le maréchal Khalifa Haftar, qui règne sur l’est et une partie du sud de ce pays.



Le GNA est soutenu militairement par la Turquie et Khalifa Haftar est appuyé par l’Égypte voisine, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et la Russie.



Les tensions se sont renforcées ces dernières semaines, l’Égypte menaçant d’intervenir militairement si le GNA avance vers la ville stratégique de Syrte, le prochain objectif affiché des forces de Tripoli.



Rivalité régionale



Le conflit en Libye a aggravé les tensions entre Ankara et Abou Dhabi, dont les relations se sont dégradées ces dernières années sur fond de rivalité régionale et en raison du soutien apporté par les Turcs au Qatar dans la querelle qui oppose ce pays à ses voisins du Golfe.



En 2018, la Turquie avait ainsi donné le nom d’un dignitaire ottoman critiqué par Abou Dhabi à la rue où était située l’ambassade des Émirats à Ankara.



Ouest-France avec AFP













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité