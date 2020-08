Mauritanie : Lâ€™enquÃªte Parlementaire doit avoir un impact (Tawassoul)

Al-akhbar - Le parti du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (Tawassoul-Oppostion) affirme que le travail de la Commission d'Enquête Parlementaire doit être suivi d’actes et de mesures appropriés.



Dans un communiqué à l'issue de la réunion de son bureau exécutif, le parti a indiqué que les résultats de l'enquête parlementaire ont montré que « l’argent public était détourné, comme l'opposition démocratique avait l’habitude de le dénoncer ».



« Nous avions toujours dénoncé les slogans vides du régime, durant cette dernière décennie, et sa fausse guerre contre la corruption », note le communiqué.



Tawassoul a par ailleurs souligné que la Haute Cour de justice est un droit constitutionnel dont la mise en place ne devait pas être retardée, appelant à sa formation « le plus rapidement possible et à lui permettre de jouer le rôle qui lui a été assigné ».













