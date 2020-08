Covid-19 : 81 cas de guÃ©rison et 9 cas confirmÃ©s de contamination

AMI - La situation épidémiologique en Mauritanie a été marquée, ces dernières 24 heures par l’enregistrement de 81 cas de guérison, et 9 nouveaux cas confirmés de contamination au covid-19, selon le directeur général de la Santé, Dr. Sidi Ould Zahaf, lors de son point de presse quotidien.



Le directeur général de la santé a indiqué que les cas enregistrés sont le résultat obtenu après la réalisation de 170 tests, dont 82 de suivi. Ces résultats portent le cumul à 6319 cas de contamination confirmés, dont 5043 guérisons et 157décès.

Ces cas se répartissent comme suit :



M’Bout :1



Atar :1



Ksar :5



Tevragh-Zeîna :1



Teyaret :1













