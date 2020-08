Lâ€™incubateur Hadina lance un programme dÃ©diÃ© Ã  lâ€™innovation [Photoreportage]

Hadina Rimtic - Hadina RIMTIC a lancé mardi 28 Juillet à Nouakchott un nouveau programme dédié à l’innovation dans le cadre de son STEAM center.



Le programme cible les 9 moughataas de Nouakchott. Il s'agit d'identifier des jeunes talents créatifs et qui ont des idées novatrices, qui bénéficieront d’un coaching, d’un mentoring et d’un bootcamp entrepreneurial. La phase d'identification débute ce 4 août. Les résultats de ce programme seront présentés en décembre 2020.



Ce programme est soutenu par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Mauritanie, dont le lancement s’est déroulé en présence de l’Ambassadeur des USA en Mauritanie SEM Michael Dodman, au siège de l’incubateur.



Un programme conçu pour pousser des jeunes mauritaniens à relever certains défis de leurs communes en développant des solutions durables basées sur l’innovation et la technologie.



Rappelons que STEAM Center (Sciences, Technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques), comme l'indique son nom, est une initiative de l’incubateur visant à propulser les jeunes dans le domaine de l'électronique, la programmation, la robotique, le design ou encore la modélisation 3D. Plusieurs activités sont organisées dans ce sens ces dernières années, des équipes ont participé à des compétitions internationales de haut niveau, pour représenter le pays.



Hadina est un incubateur dont les ambitions dépassent le stade d’accompagnement des startups et du développement du secteur privé, en plus de croire en la capacité du numérique, de l'innovation et de l'entreprenariat à accélérer le développement du pays. … « C'est pour cela que nous avons décidé de faire de l'innovation du numérique et de l'entreprenariat un véritable levier de croissance durable et inclusif en Mauritanie », déclare la présidente de Hadina, lors de la présentation de ce programme.



Hadina est l’un des bâtisseurs de l'écosystème entrepreneurial mauritanien qui regorge un potentiel énorme pour être un moteur de changement et de développement pour le pays.



