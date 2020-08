Nouadhibou : RÃ©habilitation de 26 Ã©coles fondamentales

Tawary - La commune de Nouadhibou a décidé cette année de réhabiliter 26 écoles primaires en état de délabrement très avancé. Selon une source au sein de la mairie,17 sont déjà terminées et en mesure de recevoir les écoliers, dès la reprise des cours. Et les autres, elles finiront à la veille de la prochaine rentrée scolaire, prévue le 15 novembre 2020.



En plus de l’aide de ses partenaires dont une agence espagnole, la commune a financé un montant de 300 millions MRO. Il faut souligner que parmi les écoles, une a été totalement rénovée par la Banque BAMIS.



La réhabilitation de ces infrastructures scolaires est l’un des engagements du député-maire de Nouadhibou, M. El Ghacem Ould Bellali qu'il a pris lors de la campagne municipale et législative dernière. Leur dernière rénovation date du premier mandat de l’actuel édile de la capitale économique du pays, en 1999, alors, vingt ans déjà.



Cette action a touché, les portes des salles de classe, les portails, les latrines, les bureaux, les clôtures, la peinture et les loges des gardiens.



Du coup,les écoles de Nouadhibou, sont devenues des milieux décents et sécurisés pour accueillir les enfants et le bon déroulement des apprentissages.



Cet acte louable a été vivement salué par les parents d’élèves et les partenaires socio-éducatifs de la commune.



Nous précisons que Nouadhibou compte 30 écoles primaires à cycle complet.









