CommuniquÃ© de presse : Appel Ã  candidatures pour la 8Ã©me Ã©dition du SAIIT, Brazzaville-2020

OAPI - L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) organise du 15 au 18 Octobre 2020 à Brazzaville (Congo), la 8éme édition du Salon Africain de l'Invention et de l’Innovation Technologique (SAIIT) sous la thème « Propriété Intellectuelle, Innovation et défis sanitaires ».



Le SAIIT a pour objectifs :



- de détecter et de faire émerger les meilleurs résultats de recherche, inventions et innovation technologiques susceptibles d’aboutir à la création d’entreprises dans les 2tats membres de l’OAPI ;



- de promouvoir des projets innovants et / ou nouveaux produits ou services.



Le présent appel à candidatures est lancé pour sélectionner les meilleurs invention et innovations technologiques relevant prioritairement de la santé et de domaines connexes.



Cet appel à candidature est ouvert aux inventeurs, aux chercheurs, aux institutions de recherche & développement, aux établissements d’enseignement, aux écoles d’ingénieurs et aux entreprises des États membres de l’OAPI.



La sélection des inventions et innovations technologiques se fera sur la base des critères de nouveauté, de niveau d’inventivité et opportunité commerciale.



Plusieurs prix dont le Gand Prix du Président de la République du Congo seront décernés aux meilleurs inventions et innovations technologiques présentées au SAIIT.



Les dossiers de candidatures peuvent être déposés au siège de l’Organisation, auprès des Structures Nationales de Liaison avec l’OAPI (SNL) ou par voie électronique à l’adresse : oapi@oapi.int. La date limitée de réception des candidatures est fixée au 21 août 2020.



Les renseignements complémentaires et les formulaire d’inscription sont à trouver sur les sites web : www.oapi.int ou www.oapi.int/saiit.



A propos de l’OAPI…



L’OAPI est l’Office intergouvernemental des 17 Etats membres chargé de délivrer les titres de propriété industrielle, notamment les brevets d’inventions et les certificats d’enregistrement des marques de produits ou de services, des dessins ou modèle industriels et des obtentions végétales.



L’OAPI est également l’agence chargée de promouvoir l’utilisation stratégique de la propriété intellectuelle à des fins de développement dans les Etats membres.



Etats membres de l’OAPI :



Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine Comores, Congo, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.



Yaoundé, 23 juillet 2020



OAPI, Place de la Préfecture

B.P 887 Yaoundé, Cameroun

Tél. (+237) 222 205 700/699 314 672/677 314 084









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité