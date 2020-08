Mauritanie : un net recul de certains prix des denrÃ©es de premiÃ¨re nÃ©cessitÃ©

Tawary - Selon le bulletin mensuel du ministère mauritanien du commerce et du tourisme, du mois de juillet dernier, le marché a connu un net recul des prix des denrées de première nécessité telles que : le sucre, le blé, les huiles, la pomme de terre et les oignons.



Le marché connait une stabilité des prix et plus précisément à la veille de la fête de l'Aid, a confié une source à notre rédaction.



Le ministère a indiqué qu’il a incinéré 107 tonnes de différentes sortes de produits périmés et contrefaits sur toute l’étendue du territoire national et 851 infractions ont été enregistrées au niveau des marchés et des commerces.



Il s’agit de : 485 cas liés à l’absence d’affichage des prix, 09 sur le non-respect des prix marqués, 353 à propos de la vente des produits périmés et 04 concernant la vente sans remise de facture aux clients.



Il faut rappeler que le ministre du commerce et du tourisme, M. Sid’Ahmed Ould Mohamed a dès sa prise de fonction décidé d’assainir le secteur du commerce. Il a mobilisé d’importants moyens que les équipes chargées de la lutte contre la vente des produits périmés et la spéculation arrivent au bout de leur mission. Du coup, ces deux fléaux sont sur le point de disparaitre des marchés et des commerces.



Il a mis à la disposition de certaines délégations régionales du MCT des véhicules tout terrain pour qu’elles puissent accomplir convenablement leur mission.



En application du programme du président de la République, l’intérêt du citoyen est toujours au centre des décisions.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité