Destruction par le ministÃ¨re de lâ€™habitat de bÃ¢timents et dâ€™infrastructures construits sur des places publiques Ã  Nouakchott

Saharamédias - Le ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire a entrepris lundi la destruction d’infrastructures et de bâtiments à Tevragh Zeina, édifiés sur des places publiques.



Des engins appartenant au ministère ont procédé à la destruction de ces édifices, une dizaine de jours après l’ultimatum qui a été lancé par le ministère à leurs propriétaires.



Il y a près de deux semaines le ministère avait annoncé que ses services techniques avaient recensé des constructions à Tevragh Zeina, édifiées sur des places publiques, des réserves foncières ou des zones ne figurant pas sur le plan de l’urbanisme.



Le ministère ajoute avoir découvert que des citoyens sont souvent victimes d’intermédiaires qui leur vendent des terrains suivant des attributions falsifiées.



Des sources de Sahara Medias lui ont affirmé que cette opération va se poursuivre dans différents quartiers de la capitale et que cette opération du lundi n’est que le début de cette campagne.













