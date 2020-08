Mauritanie: Le ministère de l’Intérieur appelle à la prudence après des séries de noyades

Senalioune - Le ministère de l’intérieur et de la Décentralisation a appelé les citoyens à être extrêmement prudents en raison d’incidents de noyade dans plusieurs localités.



Dans un communiqué, le ministère recommande aux citoyens de prendre des mesures de précaution telles que d’éviter les vallées et les zones d’eau courante accumulée, de traverser les rivières inondées, de nager dans les étangs et les marécages et dans les plages désertes de l’océan Atlantique pour les habitants de Nouakchott et Nouadhibou.



“Depuis le début de la saison des pluies, de nombreux décès ont été enregistrés dus à des noyades dans plusieurs régions du pays, au cours des derniers jours, qui ont conduit à d’importants flux qui ont rempli les étangs et les marécages”, a déclaré le ministère.



“La majorité des victimes de ces accidents sont des jeunes et des enfants, qui participent aux activités de vacances d’été et de loisirs”, ajoute le ministère.



Il y a deux jours, le ministère de l’Intérieur a annoncé la mort de quatre personnes par noyade dans certains bassins d’eau dans la région de l’Assaba, et plusieurs personnes se sont noyées sur la côte atlantique non loin de Nouakchott.









