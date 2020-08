Mauritanie : lâ€™aÃ©roport international de Nouakchott reste fermÃ©

Saharamédias - Les autorités mauritaniennes ont prolongé la fermeture de l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsi, aux vols internationaux jusqu’au 12 août, dans le cadre de mesures de prévention contre le covid-19.



C’est la deuxième fois que la fermeture de l’aéroport de Nouakchott a été décidée afin d’évaluer la situation épidémiologique, ce qui sera fait de nouveau après le 12 août, pour voir si l’aéroport pouvait être de nouveau ouvert aux vols internationaux ou si sa fermeture devait se prolonger.



Le mois dernier les autorités mauritaniennes avaient autorisé la reprise des vols domestiques et allégé les mesures de prévention du coronavirus, en organisant des vols commerciaux destinés à rapatrier des mauritaniens suspendus à l’étranger depuis la fermeture de l’aéroport.



Ces vols ont concerné la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, l’Espagne, les Émirats arabes unis, en plus du Sénégal, du Gabon, du Congo, de la Côte d’Ivoire et le Mali.



Les autorités avaient par ailleurs autorisé la société Air France d’organiser un vol pour rapatrier des français suspendus en Mauritanie après la fermeture des frontières et des aéroports.



La Mauritanie avait suspendu le mouvement du transport aérien au niveau de l’aéroport international de Nouakchott en mars dernier, dans le cadre de mesures destinées à prévenir la propagation du coronavirus dans le pays.













