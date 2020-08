Mauritanie Football: Mourabitounes U-17 : BientÃ´t la reprise !

RIM Sport - La sélection nationale des moins de 17 ans devrait bientôt reprendre le chemin des entraînements, après une longue période d’arrêt de toute activité due à la pandémie de la COVID-19.



En attendant le feu vert des autorités sanitaires - condition nécessaire pour un retour sur les terrains - des tests ont été effectués, la semaine dernière (dimanche 26 et lundi 27 juillet), sur chaque joueur et membre du staff des Mourabitounes U-17.



Sur l’ensemble du groupe testé, un seul cas s’est révélé positif à la COVID-19. « L’un des joueurs a été contrôlé positif. Il est actuellement en confinement à son domicile et son état s’améliore favorablement », a indiqué le sélectionneur des U-17, Oumar N’Diaye.



Cette nouvelle devrait certainement soulager le staff, à l’entame de la seconde phase de la préparation, qui mènera les Mourabitounes cadets vers les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie.



Liste des 37 joueurs sélectionnés :



Moussa DIOP (Académie FFRIM), Abdou SARR (Académie FFRIM), Lavdhal BETTAH (Académie FFRIM), Mohamed CISSOKHO (Académie FFRIM), Mohamed KAWEYA (Académie FFRIM), Alioune M’HAIMID (Académie FFRIM), Ely Cheikh SIDI EL MEHDY (Académie FFRIM), Abdoulaye SYLLA (ASAC Concorde), Saidou SY (Académie FFRIM), Mohamed BA (FC Tevragh-Zeïna), Abdel Aziz DIOP (FC Tevragh-Zeïna), Issa SOUEILHEM (Académie FFRIM), Hamidou DIARRA (Académie FFRIM), Cheikh DIAW (Académie FFRIM), Youssouf WADE (Nouakchott King’s), Gany SOW (Académie FFRIM), Amadou BA (ASAC Concorde), Issa M’BARECK (Académie FFRIM), Cheikh M’BARECK (Académie FFRIM), Hacen DIAKITÉ (Académie FFRIM), Ely Cheikh M’BARECK (AS Police), Mahmoud EL MUSTEPHA (ASC Tidjikja), Sidi ABD EL BARKE (ASC Tidjikja), Jeddou SAMBA (FC Nouadhibou), Alassane DIAW (FC Deuz), El Hadji Faily OUSMANE (FC Nouadhibou), Abderrahmane SOUMARÉ (Académie FFRIM), Idy GUEYE (Académie FFRIM), Souleymane SY (ASAC Concorde), Ethmane AHMED (Académie FFRIM), Biye BOYE (Académie FFRIM), Oumar BA (Nouakchott King’s), Salem WERZEG (Étoile Nouakchott), Abdallahi MOUSSA (Académie FFRIM), Ahmed SALECK (Académie FFRIM), Ahmed Vall BRAHIM (Académie FFRIM), Sidna ZEINE (ASC Tidjikja)



FFRIM









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité