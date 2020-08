La mairie de Cuarte de Huerva aide les femmes de Mâ€™Botto

Le Calame - Le groupement des femmes du village de M’Botto, commune Niabina/Garalol vient de bénéficier d’un financement de Cuarte de Huerva, une mairie espagnole, grâce au partenariat entre la Coopérative Dental M’Botto et l’Association Fulbé Aragon. D’un montant de 121.786,91 MRU, cet appui a permis d’acquérir un moulin à grain et une décortiqueuse de riz.



Installés en pleine période de récolte de riz, ces équipements vont contribuer à alléger les tâches ménagères des femmes de ce village peuplé de plus de 4000 habitants, mais aussi des villages voisins, notamment Thilla, Ali Baidy, Liliya, Thiéguelel, Sorimalé, situés tous à un rayon de moins de 4 km.



Les femmes étaient obligées, en périodes des moissons des périmètres rizicoles et des champs de mil, de se déplacer jusqu’à Bababé (15 km) voire Kaédi (45km) et Boghé (65Km) pour effectuer leurs corvées.



C’est dire que cet appui de la commune de Cuarte de Huerva et de l’Association Fulbe va permettre de libérer les énergies de ces braves femmes au profit d’autres activités génératrices de revenus.



Au cours de la réception des équipements, le président de la Coopérative Dental M’Botto, Mamadou Samba Ly et la présidente du groupement des femmes, Mangane Aminata Oumar ont remercié chaleureusement la mairie de Cuarte de Huerva, l’Association Fulbe et les ressortissants du village vivant en Espagne, à l’origine du projet.



Ils ont pris l’engagement de faire bon usage de ces machines qui vont soulager les tâches ménagères des femmes mais aussi de générer quelques revenus au groupement féminin qui attend l’extension de son périmètre maraîcher.



A cet effet, un comité de gestion a été mis en place et des opérateurs des machines désignés. Une évaluation périodique sera effectuée par la Coopérative Dental afin d’améliorer les performances des équipements.









