Les échanges commerciaux de la Mauritanie connaissent une baisse de 8% (ONS)

RMI-Info - Selon une note trimestrielle de l’Office national de la Statistique (ONS), les échanges commerciaux de la Mauritanie avec le reste du monde sont en baisse (-8,1 %) au terme du premier trimestre 2020. Cette baisse trimestrielle est liée à celle des importations (- 11,9 %) et des exportations (-3,7 %).



Le déficit de la balance commerciale s’améliore passant de 3 707 millions MRU au quatrième trimestre 2019 à 1 228 millions MRU au premier trimestre 2020. La note indique que les pays européens demeurent les principaux fournisseurs et clients avec respectivement 49,4 % des importations et 52,2 % des exportations. Le continent africain représente 7,3 % et 5,7 % des importations et des exportations respectivement, au premier trimestre 2020.



Ainsi pour le premier trimestre 2020, les échanges commerciaux de la Mauritanie avec le reste du monde sont évalués à 49 465 millions MRU, enregistrent une baisse de 8,1 % par rapport au trimestre précédent et se situant à un niveau de 5,6 % supérieur à leur valeur sur le même trimestre de 2019.



Au terme de ce trimestre, l’Europe reste le premier partenaire commercial en absorbant ainsi 50 ,7 % des échanges extérieurs. L’Espagne (27%), la Suisse (23,3 %), la France (7,3 %), l’Allemagne (7%), l’Italie (6,2%) et la Russie (6,1%), sont les principaux partenaires européens de la Mauritanie.



